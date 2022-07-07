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Полиция задержала нижегородского интернет-мошенника, обманывающего женщин

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Подозреваемый в мошенничестве

Подозреваемый в мошенничестве

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полиция задержала нижегородского мошенника, который знакомился со своими жертвами в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в начале мая в полицию обратилась 35-летняя жительница Нижнего Новгорода, которая рассказала, что в апреле познакомилась в интернете с мужчиной. При личной встрече он рассказал о материальных проблемах и якобы болезни ребенка. Женщина одолжила новому знакомому свою машину и 20 тысяч рублей.

Позднее мошенник обманным путем завладел ее золотыми украшениями и мобильным телефоном, общей стоимостью 180 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).  

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала ранее судимого за аналогичные преступления 29-летнего нижегородца. Похищенные телефон и украшения он продал. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Также была установлена еще одна 41-летняя жительница Сормовского района, пострадавшая от аналогичных действий мошенника: она одолжила мужчине 4 700 рублей, которые он так и не вернул.

Полиция предполагает, что многие пострадавшие от действий мошенника не обращались в правоохранительные органы, и просит граждан, в отношении которых данный мужчина совершил противозаконные действия, сообщить об этом в полицию по телефонам 268-48-00, 268-48-01 либо по каналу связи "02". 

Ранее сообщалось, что похитившие более 1 млн рублей мошенники задержаны в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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