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Общество

Археологическое раскопки проводятся на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

11 июля 2022 12:11  [42] Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Археологическое раскопки проводятся на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении госохраны ОКН Нижегородской области.

Согласно информации, работы проводятся по улице Шевченко, расположенной в границе территории двух объектов археологического наследия – "Городище "Городок", XIV-XVI вв. и "Культурный слой города", XIII-XVII вв.

Как рассказали в управлении, "Городище "Городок" было открыто в 1988 году археологом Александром Рогачевым. Памятник находится на правом береге реки Ока, где рельеф защищал поселения за пределами укреплений города. Высота над уровнем воды в реке составляет около 90 метров.

В настоящее время археологические раскопки проводятся на северо-западной оконечности мыса, и на восточной периферии городища, где на плане середины XIX в. отмечены остатки его дерево-земляных укреплений.

В ходе раскопок уже были обнаружены нательные кресты из бронзы, перстень-печатка, кольцо с циркульным орнаментом из кости и височные проволочные подвески, а также несколько монет различных времен.

Работы планируется завершить осенью 2022 года. 

"Есть уверенность, что эти раскопки откроют новые страницы в истории Нижнего Новгорода, связанные с плохо изученным периодом его вхождения в состав великого Московского княжества. Нижегородский осадный Городок – предвестник Нижегородского кремля, свидетель сложного переходного процесса превращения одной из удельных столиц в город-крепость Московской Руси. Результаты его исследования могут иметь большую ценность для понимания явлений и процессов, лежащих в основе формирования единого Русского государства. ", - подчеркнули в управлении.

Ранее сообщалось, что строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде начнется не ранее III квартала 2023 года.

Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка. 

Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов. 

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Теги:
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