Бесплатные регистрации на иммерсивное шоу в честь 200-летия Нижегородской ярмарки аннулированы Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бесплатные регистрации на иммерсивное шоу в честь 200-летия Нижегородской ярмарки аннулированы. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, аннулирование связано с чрезвычайной спам-активностью. Рассылка соответствующих сообщений уже ведётся по e-mail.

Отмечается, что все ранее приобретённые платные билеты в секторы B и С остаются действительными.

Повторная бесплатная регистрация в секторы A и D откроется в ближайшее время и будет доступна на сайте. Максимальное количество регистраций для одного пользователя — не более пяти.

Напомним, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.