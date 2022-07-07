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Бесплатные регистрации на иммерсивное шоу в честь 200-летия Нижегородской ярмарки аннулированы. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, аннулирование связано с чрезвычайной спам-активностью. Рассылка соответствующих сообщений уже ведётся по e-mail.
Отмечается, что все ранее приобретённые платные билеты в секторы B и С остаются действительными.
Повторная бесплатная регистрация в секторы A и D откроется в ближайшее время и будет доступна на сайте. Максимальное количество регистраций для одного пользователя — не более пяти.
Напомним, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.
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