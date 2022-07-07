Нижегородская область получит около 4 млрд рублей льготных займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры Экономика

Константин Цицин и Глеб Никитин Фото: с сайта fondgkh.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 июля провёл встречу с генеральным директором публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Константином Цициным. Они обсудили вопросы модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень износа.

Согласно информации, предоставленной Фондом содействия реформированию ЖКХ, штаб Правительственной комиссии по региональному развитию утвердил для Нижегородской области лимит заёмных средств от Фонда ЖКХ в размере 4,15 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов соответствующей инфраструктуры.

Глеб Никитин рассказал, что в настоящее время в Фонд ЖКХ поданы заявки на получение финансовой поддержки для реализации семи проектов модернизации в сфере тепло- и водоснабжения на территории Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Кстова, Богородского м.о., а также г.о. Семёновский. Общая стоимость данных проектов составляет 5,19 млрд рублей, из них 4,15 млрд рублей - заёмная часть.

Константин Цицин отметил, что правление Фонда приняло решение о соответствии установленным требованиям 6 из 7 поданных регионом заявок общей стоимостью 4,96 млрд рублей (из них заёмные средства - 3,97 млрд рублей). Данные проекты уже получили одобрение. Ещё одна заявка сейчас находится на рассмотрении в Фонде ЖКХ.

Участники встречи также обсудили программу переселения нижегородцев из аварийного жилья. Всего в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым срок до 1 января 2017 года, в Нижегородской области запланировано обеспечить новыми квартирами 14 383 человека, проживающих в 898 домах на территории 42 муниципалитетов. Кроме того, с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года на территории региона выявлено ещё 613 аварийных МКД.

Всего с 2019 года по действующей региональной программе расселено уже 5 914 человек.

Напомним, что более 1 млрд рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ будет выделено на переселение нижегородцев из аварийного жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что Фонд выделит почти 214 млн рублей на реконструкцию 1-го Автозаводского коллектора.