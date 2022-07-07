Более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, в первую очередь изменения коснутся следующих маршрутов с регулируемыми тарифами:

- № А-1 "Площадь Минина и Пожарского - ЖК "Окский берег";

- № А-3 "ЗКПД-4 - Поселок Высоково";

- № А-5 "Площадь Горького - Подновье";

- № А-6 "Красное Сормово - Торфопредприятие";

- № А-7 "Поселок Приокский - Микрорайон Седьмое небо";

- № А-8 "Красное Сормово - 7 микрорайон Сормова";

- № А-15 "Станция "Петряевка" – Автовокзал "Щербинки";

- № А-17 "Автостанция "Сенная" - Поселок Березовский";

- № А-27 "Поселок Высоково - Улица Артельная";

- № А-30 "Улица Горького - Поселок Черепичный";

- № А-32 "Станция метро "Парк Культуры" - Микрорайон Торпедо";

- № А-35 "Красное Сормово - 7 микрорайон Сормова";

- № А-41 "Микрорайон Цветы - Микрорайон Седьмое небо";

- № А-45 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры";

- № А-52 "Микрорайон Верхние Печеры – Микрорайон Бурнаковский";

- № А-61 "Микрорайон Верхние Печеры - Улица Долгополова";

- № А-63 "Микрорайон Юг – Улица Бориса Корнилова";

- № А-65 "Улица Космическая - ЗКПД-4";

- № А-66 "Автовокзал "Щербинки" - Микрорайон Седьмое небо";

- № А-85 "Микрорайон Юг - Микрорайон Верхние Печеры";

- № А-89 "Поселок Новая стройка – Улица Памирская".

Как подчеркнули в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем", пассажиров заранее проинформируют о сроках внесения изменений по каждому маршруту.

Ранее сообщалось, что более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года в Нижнем Новгороде по просьбе жителей.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

Напомним, что новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет введена в августе-сентябре 2022 года. Также уже работает "горячая линия" по ее работе.