Подъезд к селу Бахтызино в Вознесенском районе отремонтировали по нацпроекту за неделю

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Подъезд к селу Бахтызино отремонтировали в Вознесенском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".
Согласно информации, отремонтирован был участок дороги протяженностью более 500 метров, являющийся проездом от межрайонной дороги Выкса – Вознесенское – Сатис. Кроме того, здесь расположена сельская школа.
Перед ремонтом было разрушено 70% данного участка. Специалисты за неделю уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины.
Всего в 2022 году в Вознесенском районе Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 13,8 км. дорог.
Ранее сообщалось, Нижегородской области дополнительно было выделено более 3,3 млрд рублей на строительство и модернизацию дорог. Эти средства будут направлены на ремонт 165 км автодорог в 2022 году.
Всего же в регионе на ремонт дорог выделено около 11 млрд рублей, которые будут направлены на приведение в нормативное состояние более 700 км автомобильных дорог и более 450 погонных метров мостов.
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