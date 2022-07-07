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Анонсы событий дня для СМИ на 13 июля 2022 года
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Экономика

Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода 2022 года увеличены почти 1,4 млрд рублей.

13 июля 2022 10:54  [86] Экономика
Гордума Нижнего Новгорода

Гордума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода 2022 года увеличены почти 1,4 млрд рублей. Об этом стало известно на внеочередном заседании городской Думы 13 июля.

Согласно информации, за счет межбюджетных трансфертов в 2022 году 865,4 млн рублей будет направлено на продление метро от станции "Буревестник" до станции "Сормовская".

В бюджете на 2023 года на эти цели заложено почти 1,7 млрд рублей, а в 2024 году - 4,4 мдрд рублей. Таким образом, как сообщалось ранее, в течение пяти лет бюджет Нижнего Новгорода получит 19,6 млрд рублей на продление метро в Сормовском районе.

Также депутаты одобрили выделение в текущем году 530,1 млн рублей на финансирование мероприятий по изъятию и сносу объектов, попадающих в зону строительства станции "Сенная".

Обновленные параметры бюджета города на текущий год составляют: доходы – 65,7 млрд рублей, расходы – 68,3 млрд рублей, дефицит – 2,5 млрд рублей.

Кроме того, в ходе заседания было одобрено внесение изменений в Порядок принятия решений о списании муниципального имущества Нижнего Новгорода и объектов незавершенного строительства. Теперь в случае изъятия земельного участка для муниципальных нужд будет предусмотрена возможность сноса данных объектов.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода готовит площадку под строительство станции метро "Сенная".

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Теги:
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