Советы по приготовлении идеальных сырников

Сырники – это любимое лакомство из детства. Особенно, если они приготовлены на завтрак руками любимой мамы. Секрет этого десерта передается из поколения в поколение. Ну а если вы не умеете их готовить, или вам просто лень лепить сырники купить их можно в замороженном виде.

Выбираем творог

Как и любое другое блюдо, приготовление сырников невозможно без предварительной закупки необходимых продуктов. Каждый любит добавлять что-то свое в сырники. Но один продукт все же остается неизменным. Этот продукт – творог. Готовить можно практически из любого вида творога. Но мы же стремимся к идеалу. Именно поэтому следует выбрать творог плотной консистенции, в котором практически не будет жидкости. Жидкость – главный враг вкусных сырников. Вы спросите почему? Ответ банально простой – при наличии большого количества жидкости придется добавлять больше муки (манки), что испортит их вкус напрочь. Отлично подходит сухой жирный творог, купленный на рынке или у бабушки селянки.

Жидкость

Как вы уже поняли, чем меньше жидкости – тем лучше. Для того, чтобы избавиться от лишней воды – поставьте творог некоторое время под пресс. Вся лишняя сыворотка стечет. Если ее чересчур много – не покупайте такой продукт вовсе. А стекшую сыворотку можно применить для приготовления блинов, несладких смузи или натуральных масок для лица.

Яйца

Количество яиц зависит от предыдущих двух пунктов. Если творог достаточно сухой – ему достаточно одного-двух яиц. Важно, что желток от яйца работает в качестве жира, а белок – в качестве воды. Если вы взяли 1 кг творога – используйте максимум два куриных яйца.

Мука

Такая же ситуация и касательно муки. При вязком твороге ее понадобится минимум. Плюс, нужно учитывать муку для обсыпки сформированных сырников. На 1 кг достаточно 8-10 столовых ложек муки. Опытные хозяйки для улучшения вязкости практикуют добавление в тесто крахмала. А при использовании манки можно обойтись и без применения разрыхлителя. Также она хорошо впитывает в себя лишнюю влагу.

Если вы придерживаетесь здорового питания, сахар можно не использовать совсем. Проще заменить медом. Тем более, что практически всегда блюдо подается с сиропом или вареньем, сгущенкой – кто с чем любит.

Добавки

В сырники очень часто добавляют различные добавки в виде изюма, тертого яблока или чернослива, измельченных орешков, цукатов. Все это придает блюду неповторимый вкус и аромат.