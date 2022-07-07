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Культура и отдых

Фестиваль классических автомобилей "Горький классик" пройдет на Нижегородской ярмарке 17-24 июля

13 июля 2022 17:05  [76] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль классических автомобилей "Горький классик" пройдет на Нижегородской ярмарке с 17 по 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, фестиваль организован к 200-летию Нижегородской ярмарки и 90-летию Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

Выставка будет бесплатно доступна в павильоне №2 Нижегородской ярмарки по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным с 10:00 до 20:00. В экспозицию вошли около двух десятков автомобилей ГАЗ времен Великой Отечественной войны, а также довоенных моделей, восстановленных лучшими реставрационными мастерскими страны. 

Помимо автомобилей, можно будет увидеть работы штатного фотографа ГАЗа предвоенного и военного времени, "летописца истории завода" Николая Николаевича Добровольского.

Также в рамках фестиваля 23 июля пройдет авторалли "Горький классик". Оно стартует в 12:00 от площади перед Главным ярмарочным домом. В нем примут участие несколько десятков горьковских автомобилей послевоенных выпусков — "Победы", "Волги" и "Чайки" разных поколений.

Маршрут авторалли будет проложен по самым живописным кварталам и набережным города. Финиш с торжественным награждением победителей состоится также на ярмарочной площади, начиная с 16:30. Вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

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Теги:
Автомобили Фестиваль Ярмарка
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