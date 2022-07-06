Нижегородская госинспекция труда проверит Yazaki Volgа на предмет нарушения прав сотрудников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская госинспекция труда проверит компанию Yazaki Volgа, занимающуюся производством и оптовой продажей автозапчастей, на предмет нарушения прав сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в ходе мониторинги СМИ были выявлены возможные признаки нарушения трудового законодательства в компании.

При подтверждении этих фактов, будут приняты меры инспекторского реагирования.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что сотрудников Yazaki Volgа, находящихся в простое, заставляют отсиживать рабочее время в столовой. Для этого в помещении были поставлены накрытые картоном деревянные поддоны, на которых были вынуждены сидеть работники.

Как предположили сотрудники компании, таких образом их могут заставлять уволиться по собственному желанию в обход процедуры сокращения.