Нижегородская госинспекция труда проверит Yazaki Volgа на предмет нарушения прав сотрудников

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Нижегородская госинспекция труда проверит компанию Yazaki Volgа, занимающуюся производством и оптовой продажей автозапчастей, на предмет нарушения прав сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, в ходе мониторинги СМИ были выявлены возможные признаки нарушения трудового законодательства в компании.
При подтверждении этих фактов, будут приняты меры инспекторского реагирования.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что сотрудников Yazaki Volgа, находящихся в простое, заставляют отсиживать рабочее время в столовой. Для этого в помещении были поставлены накрытые картоном деревянные поддоны, на которых были вынуждены сидеть работники.
Как предположили сотрудники компании, таких образом их могут заставлять уволиться по собственному желанию в обход процедуры сокращения.
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