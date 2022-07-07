Выдача разрешений на добычу пернатой дичи с собаками началась в Нижегородской области Общество

Фото: Минсельхоз Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 25 июля открывается сезон охоты на пернатую дичь с подоружейными собаками - с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями. С сегодняшнего дня региональный Минлесхоз начал выдавать разрешения на добычу болотно-луговой дичи.

В ведомстве пояснили, что участие собаки в традиционной охоте делает промысел красивым: четвероногий помощник сам "ведёт" охоту: разыскивает дичь, подводит к ней охотника, даёт ему время приготовиться к выстрелу, а потом подаёт подстреленную дичь.

"В этом виде охоты для большинства охотников добыть из-под собаки дупеля или вальдшнепа намного ценнее, чем более крупную дичь, как, например, утку", – отметили специалисты министерства.

Согласно информации, сезон охоты в Нижегородской области установлен в следующие сроки:

– на болотно-луговую дичь (дупеля, бекаса, гаршнепа, травника, чибиса, улита, веретенника, камнешарку, коростель, обыкновенного погоныша) – с 25 июля по 30 ноября;

– на боровую дичь (кроме вальдшнепа) – с 5 августа по 28 (29) февраля;

– на полевую дичь (серую куропатку, перепела, голубя и горлицу) и вальдшнепа – с 5 августа по 30 ноября;

– на водоплавающую дичь (гусей, уток, лысух, камышниц) – с 20 августа по 30 ноября.

Под запретом находится охота на виды, занесённые в Красные книги РФ и Нижегородской области: белую куропатку, клинтух, куликов (большого кроншнепа, турухтана, мородунку, фифи, кулика-сороку, поручейника, пастушка, погоныша малого, погоныша-крошку).

В Минлесхозе добавили, что в охоте на пернатую дичь с одной собакой могут участвовать не более трёх охотников, причём каждый из них должен иметь при себе соответствующие разрешительные документы.

По вопросам выдачи разрешений можно обращаться в Минлесхоз Нижегородской области по адресу: Н. Новгород, ул. Костина д. 2, каб. 63, а также в территориальные подразделения министерства, или по тел. 434-32-88.

Списки и адреса пунктов выдачи разрешений, бланки и платёжные реквизиты можно посмотреть по ссылке.