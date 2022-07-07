Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 14 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2022 10:24  [49] Ремонт пройдет в педиатрических отделениях детской поликлиники №18 в Нижнем Новгороде
14 июля 2022 10:10  [76] Движение трамваев по улице Гордеевской приостановят до 19 июля
14 июля 2022 09:48  [87] Олег Лавричев поблагодарил промышленников и предпринимателей за гуманитарную помощь жителям Донбасса
14 июля 2022 09:33  [127] Две ветки Нижегородского метро будут развиваться практически параллельно
13 июля 2022 18:50  [386] Окружной Приволжский сабантуй планируют провести в Нижнем Новгороде в 2023 году
13 июля 2022 18:39  [605] Движение транспорта перекроют возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 14 июля
13 июля 2022 18:25  [306] Сквер на улице Провиантской планируется обустроить к октябрю 2022 года
13 июля 2022 18:14  [483] Школу на 800 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера
13 июля 2022 18:08  [296] Выдача разрешений на добычу пернатой дичи с собаками началась в Нижегородской области
13 июля 2022 18:00  [321] Почти на 30% выросла выработка в Управлении спецсвязи по Нижегородской области благодаря участию в нацпроекте
Общество

Ремонт пройдет в педиатрических отделениях детской поликлиники №18 в Нижнем Новгороде

14 июля 2022 10:24  [49] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт пройдет в педиатрических отделениях детской поликлиники №18 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, работы в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" пройдут в педиатрических отделениях №1 и №2.

Как рассказал замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, городская поликлиника №18 оказывает медицинскую помощь на 11 педиатрических участках, обслуживает 8325 детей в 10 школах, 11 дошкольных учреждениях и двух учреждениях социального направления.

Ремонтные работы в отделении №2 поликлиники №18 стартовали в 2021 году. Здесь уже полностью обновлены кабинеты, заменена система отопления, электроснабжения и водоотведения. Также в здании установлены новые двери и окна, а в холле появились удобные зоны ожидания, электронное табло, оборудован уголок матери и ребенка, сформирована детская игровая зона.

Здание на улице Кировской д. 12/10 было построено в 1940-м. В настоящее время там завершается последний этап капитального ремонта. В 2021 году на ремонт было выделено 4,8 млн рублей, а в текущем году - еще 700 тысяч рублей.

На ремонт в отделении №1 поликлиники на проспекте Ленина, д. 75 из федерального бюджета выделено 3,2 млн рублей, которые будут потрачены на капитальный ремонт в помещениях диагностической лаборатории, замену входных групп и частичную замену окон.

Ранее сообщалось, что более 200 нижегородских медучреждений капитально отремонтируют в 2022 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph