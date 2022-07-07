Ремонт пройдет в педиатрических отделениях детской поликлиники №18 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт пройдет в педиатрических отделениях детской поликлиники №18 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, работы в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" пройдут в педиатрических отделениях №1 и №2.

Как рассказал замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, городская поликлиника №18 оказывает медицинскую помощь на 11 педиатрических участках, обслуживает 8325 детей в 10 школах, 11 дошкольных учреждениях и двух учреждениях социального направления.

Ремонтные работы в отделении №2 поликлиники №18 стартовали в 2021 году. Здесь уже полностью обновлены кабинеты, заменена система отопления, электроснабжения и водоотведения. Также в здании установлены новые двери и окна, а в холле появились удобные зоны ожидания, электронное табло, оборудован уголок матери и ребенка, сформирована детская игровая зона.

Здание на улице Кировской д. 12/10 было построено в 1940-м. В настоящее время там завершается последний этап капитального ремонта. В 2021 году на ремонт было выделено 4,8 млн рублей, а в текущем году - еще 700 тысяч рублей.

На ремонт в отделении №1 поликлиники на проспекте Ленина, д. 75 из федерального бюджета выделено 3,2 млн рублей, которые будут потрачены на капитальный ремонт в помещениях диагностической лаборатории, замену входных групп и частичную замену окон.

Ранее сообщалось, что более 200 нижегородских медучреждений капитально отремонтируют в 2022 году.