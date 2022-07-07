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Культура и отдых

Опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 15-17 июля

14 июля 2022 15:02  [58] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов"  в Нижнем Новгороде на 15-17 июля. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

На этой неделе программа "Столица закатов. Соло на закате" пройдет не только в субботу и воскресенье, но и в пятницу. Локации остались прежними: набережная Федоровского, Нижневолжская набережная, Стрелка и площадь Сенная. Вход свободный.

Так, 15 июля с 20:00 до 21:00 на Нижневолжской набережной выступит саксофонист Алексей Молев, а в это же время на Стрелке можно будет послушать певицу Анастасию Афанасьеву. Также с 20:00 до 21:00 на площади Сенная пройдет выступление вокалистки группы Funkeys Music Band Екатерины Галкиной (GALA).

16 июля с 20:00 до 21:00 на набережной Федоровского в жанре эстрадной скрипки выступит Мария Романова, на Нижневолжской набережной - вокалистка Регина Сорокина, на площади Сенная DJ Тимошенко сыграет на виниловых пластинках, а на Стрелке скрипачка Anny Ly исполнит композиции различных жанров.

17 июля с 18:00 до 22:00 в амфитеатре Нижневолжской набережной пройдет танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio. С 20:00 до 21:00 пройдут выступления кавер-группы ONE LOVE на площади Сенная, вокалиста группы Maple Season Жени Туманова на набережной Федоровского, DJ Куппера на Нижневолжской набережной и саксофонистки Софьи Маркеловой на Стрелке.

Отмечается, что выступления уличных музыкантов могут быть отменены из-за погодных условий. Актуальную информацию можно узнать в Telegram-канале "Нижний 800".

В арт-кластере "Красная Слобода" 16 июля в 22:00 в рамках "Столицы закатов. После заката" пройдет вечеринка московского бренда LOYAL с выступлением резидентов — 4еu3, Romsta, Cherocky, BIKY. А хедлайнером станет Антоха МС. Вход на мероприятие - строго 18+. Количество мест ограничено, билеты доступны по ссылке.

Также 16 июля с 13:00 до 22:00 в сквере Свердлова состоится GARAGE SALE в рамках программы "Столица закатов. Искра". Здесь гостей ждут мастер-классы, DJ-сеты, зоны красоты и отдыха, а также маркет винтажной одежды, украшений, свечей, керамики и многого другого от  BRAVOMARKET. Хедлайнером музыкальной программы станет группа MIRÈLE. Вход свободный.

В "зоне красоты" стилисты из POPS сделают желающим укладку с 13:00 до 20:00, а шезлонги и кресла-подушки для отдыха будут доступны с 13:00 до 22:00.

17 июля в Кремлевском концертном зале в 18:00 состоится концерт классической музыки в рамках фестиваля "Школа славы", посвященного 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Вход осуществляется по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Напомним, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Музыка Фестиваль
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