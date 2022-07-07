Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 14 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
14 июля 2022 16:01  [65] Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах в июне свыше 860 млн рублей
14 июля 2022 13:03  [122] Ставка налога на имущество для туристических организаций Нижегородской области будет понижена до 1%
13 июля 2022 10:54  [288] Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода 2022 года увеличены почти 1,4 млрд рублей.
12 июля 2022 17:43  [592] Более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская"
12 июля 2022 11:56  [407] Глеб Никитин принял участие в подготовке доклада о промышленном потенциале Нижегородской области в условиях санкций
12 июля 2022 10:08  [312] Нижегородская область получит около 4 млрд рублей льготных займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры
11 июля 2022 15:16  [363] Два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен
07 июля 2022 11:37  [427] Денис Мантуров и Глеб Никитин обсудили вопросы промышленного развития Нижегородской области
06 июля 2022 17:44  [371] Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области увеличились на 24,7% с начала года
06 июля 2022 17:22  [555] Нижегородские компании-участники выставки "Иннопром-2022" провели более 1,5 тысяч встреч и переговоров
Экономика

Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах в июне свыше 860 млн рублей

14 июля 2022 16:01  [65] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области сэкономило на госзакупках в июне 860,2 млн рублей. Об этом рассказали в региональном Минэкономразвития.

Согласно информации, всего за июнь было проведено 207 процедур торгов на 10,1 млрд рублей.

Сообщается, что наибольшие суммы были сэкономлены в ходе торгов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, а также работ по капремонту социально значимых объектов - 721,6 млн руб. и 47,1 млн руб. соответственно.

В среднем, на каждый состоявшийся лот было подано 4,4 заявки.

Всего же за первое полугодие 2022 года Центр размещения заказа Нижегородской области" провёл 717 процедур торгов на 28,9 млрд рублей. Экономия по всем проведённым правительством торгам составила 1,375 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что эффект от мероприятий по повышению доходов и оптимизации расходов бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году составил более 1,7 млрд рублей. Так, экономия на торгах составила 642,2 млн рублей, а экономия в результате централизации бухучета муниципальных учреждений - 100 млн рублей. Также за счёт установки счетчиков потребления энергоресурсов в 397 социальных учреждений потенциальный объем экономии составляет 45 млн рублей ежегодно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет торги Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph