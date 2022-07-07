Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах в июне свыше 860 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области сэкономило на госзакупках в июне 860,2 млн рублей. Об этом рассказали в региональном Минэкономразвития.

Согласно информации, всего за июнь было проведено 207 процедур торгов на 10,1 млрд рублей.

Сообщается, что наибольшие суммы были сэкономлены в ходе торгов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, а также работ по капремонту социально значимых объектов - 721,6 млн руб. и 47,1 млн руб. соответственно.

В среднем, на каждый состоявшийся лот было подано 4,4 заявки.

Всего же за первое полугодие 2022 года Центр размещения заказа Нижегородской области" провёл 717 процедур торгов на 28,9 млрд рублей. Экономия по всем проведённым правительством торгам составила 1,375 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что эффект от мероприятий по повышению доходов и оптимизации расходов бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году составил более 1,7 млрд рублей. Так, экономия на торгах составила 642,2 млн рублей, а экономия в результате централизации бухучета муниципальных учреждений - 100 млн рублей. Также за счёт установки счетчиков потребления энергоресурсов в 397 социальных учреждений потенциальный объем экономии составляет 45 млн рублей ежегодно.