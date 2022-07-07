Почти 60% онкологических заболеваний в Нижегородской области выявляются на ранней стадии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 60% онкологических заболеваний в Нижегородской области выявляются на ранней стадии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, Нижегородская область достигла одного из лучших исторических показателей по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Так, в регионе с начала года на I и II стадиях было выявлено 58,9% от всех случаев рака.

"Уверен, что до конца года мы еще выше поднимем эту медленно растущую цифру. Все для этого делаем - закупили хорошее оборудование и обучили наших специалистов", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области смертность от новообразований снизилась на 3,3%.

Также напомним, что смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год.