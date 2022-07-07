Нижегородская область в июле получит более 1 млрд рублей федеральных средств Экономика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в июле получит более 1 млрд рублей федеральных средств. Соответствующий проект поправок в областной бюджет губернатор Глеб Никитин внес в Заксобрание региона.

Согласно информации, сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета планируется увеличить на 1,07 млрд рублей, которые будут направлены на следующие цели:

- 303,6 млн рублей - на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей;

- 50,04 млн рублей - на гранты социально ориентированным НКО за счет средств Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества;

- 32 млн рублей - на закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок.

Также Нижегородская область по итогам оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти получила 726 млн рублей в виде гранта правительства РФ.

Как рассказал Глеб Никитин, эти средства будут направлены на ежемесячные денежные выплаты семьям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. С учетом региональных средств на эти цели в бюджете заложено 797 млн рублей.

Кроме того, из областного бюджета средства будут выделены на следующие цели:

- 405 млн рублей - муниципалитетам на выплату зарплаты в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;

- 400 млн рублей – на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;

- 100 млн рублей – на субсидию Выксе на приобретение 45 автобусов для муниципального транспортного предприятия;

- 22,9 млн рублей - на реставрационно-восстановительн ые работы Усадьбы А.Н. Седова на ул. Студеной и Дома Н.П. Котельникова на ул. Ильинской.

Также Нижнему Новгороду будет выделена субсидия в размере 644 млн рублей на поддержку программ формирования комфортной городской среды.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета будут увеличены на 3,3 млрд рублей — до 240,7 млрд и 273,3 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода 2022 года увеличены почти на 1,4 млрд рублей.