Дорогу от площади Ленина до Канавинского моста перекроют вечером 15 и 16 июля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде вечером 15 и 16 июля будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Советской.

Как уточнили в городском департаменте транспорта, ограничения будут действовать в субботу и в воскресенье с 19:00 до 23.59 на участке от Маринс Парк Отеля до улицы Керченской.

Напомним, в выходные будут проходить праздничные мероприятия в честь 200-летия Нижегородской ярмарки - именно с этим связано перекрытие дороги.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуированы.

В данный период также будут изменены маршруты автобусов, идущих по ул. Советской.