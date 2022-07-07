Дорогу от площади Ленина до Канавинского моста перекроют вечером 15 и 16 июля

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В Нижнем Новгороде вечером 15 и 16 июля будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Советской.
Как уточнили в городском департаменте транспорта, ограничения будут действовать в субботу и в воскресенье с 19:00 до 23.59 на участке от Маринс Парк Отеля до улицы Керченской.
Напомним, в выходные будут проходить праздничные мероприятия в честь 200-летия Нижегородской ярмарки - именно с этим связано перекрытие дороги.
Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуированы.
В данный период также будут изменены маршруты автобусов, идущих по ул. Советской.
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