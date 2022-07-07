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Общество

Нижегородское метро 15 и 16 июля будет работать до часа ночи

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородское метро 15 и 16 июля будет работать до часа ночи. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в ночь с 15 на 16 июля и с 16 на 17 июля работа нижегородского метро будет продлена до 01:00. Кроме того, с 23:59 15 июля до 01:00 16 июля и с 23:59 16 июля до 01:00 17 июля интервал движение вагонов составит 10 минут. В эти дни метро будет начинать работать с 5:15.

Также будут изменены маршруты автобусов:

- маршруты А-3, А-71,А-90, А-92, А-95, Т-45, Т-57 будут следовать по Московскому шоссе, улицам Должанской, Керченской в обратном направлении по Канавинскому мосту, улице Самаркандская, улице Совнаркомовская, улице Советская, улице Ивана Романова.

- маршруты А-19,А-26,А-43,А-61,Т-37,Т-40,Т-87,Т-91 будут организованы по улицам Ивана Романова, Должанской, Керченской в обратном направлении по Канавинскому мосту, улицам Самаркандской, Совнаркомовской, Советской.

- маршруты А-41, Т-70 будут следовать по улицам Мурашкинской, Должанской, Керченской в обратном направлении по Канавинскому мосту, улицам Самаркандской, Совнаркомовской, Мурашкинской.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в районе дома № 26 по улице Совнаркомовской и на остановке "Улица Керченская".

Ранее сообщалось, что дорогу от площади Ленина до Канавинского моста перекроют вечером 15 и 16 июля.

Напомним, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

Также опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 15-17 июля.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Метро Общественный транспорт
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