Территория многоэтажной застройки
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Многоэтажная застройка может появиться на улице Народной в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, комиссия по вопросам землепользования и застройки 4 июля рассмотрела вопрос об изменении зонирования участка № 7А на улице Народной. Собственница земли предложила установить на данном участке зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки.
Представители администрации Нижнего Новгорода посчитали изменения нецелесообразными и высказались о приоритете комплексного развития территории в границах улиц Народной, Акмолинской и Мориса Тореза, в рамках которого запланировано строительство многоэтажных домов, а также социальной и транспортно-инженерной инфраструктуры.
Члены комиссии поддержали предложение администрации.
Ранее сообщалось, что новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки.
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