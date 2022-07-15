Многоэтажная застройка может появиться на улице Народной в Нижнем Новгороде Общество

Территория многоэтажной застройки Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Многоэтажная застройка может появиться на улице Народной в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, комиссия по вопросам землепользования и застройки 4 июля рассмотрела вопрос об изменении зонирования участка № 7А на улице Народной. Собственница земли предложила установить на данном участке зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки.

Представители администрации Нижнего Новгорода посчитали изменения нецелесообразными и высказались о приоритете комплексного развития территории в границах улиц Народной, Акмолинской и Мориса Тореза, в рамках которого запланировано строительство многоэтажных домов, а также социальной и транспортно-инженерной инфраструктуры.

Члены комиссии поддержали предложение администрации.

Ранее сообщалось, что новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки.