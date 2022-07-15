Семинар по участию в закупочных процедурах проведут для нижегородских предпринимателей 28 июля Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центр "Мой бизнес" Нижегородской области проведёт 28 июля семинар для предпринимателей "Всё, что нужно знать о закупках". Об этом сообщили в областном правительстве.

На семинаре выступят региональные представители Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства, Единой электронной торговой площадки, Центра экспорта, Центра импорта и импортозамещения и Торгово-промышленной палаты.

Во время семинара спикеры расскажут, как стать поставщиком у крупнейших заказчиков, заключать экспортные контракты, стать поставщиком для зарубежных партнёров.

Предприниматели также узнают о закупках и поставках в сфере импортозамещения: о том, какие товары ищут заказчики, где размещать сведения о готовности производить ту или иную продукцию, как и где найти поставщиков товаров. Кроме того, участники семинара смогут получить личные консультации у спикеров и сотрудников центра "Мой бизнес".

Как отметил глава областного Минпрома Максим Черкасов, крупные заказчики сегодня проявляют большой интерес к поиску новых поставщиков в регионах. Это связано и с потребностью в импортозамещающей продукции, и с желанием сократить время и расходы на логистику.

Министр подчеркнул, что благодаря регулярно проводимым различным мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" заказчики и поставщики находят друг друга.

Мероприятие состоится 28 июля в 11:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4, 1-й этаж, центр "Мой бизнес".

Заявки на участие принимаются до 11:00 27 июня на сайте центра и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Онлайн-трансляция семинара будет вестись в соцсетяхTelegram-канале и на странице во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели могут получить дополнительные средства для продвижения своих товаров и услуг во "ВКонтакте". В частности, благодаря новой программе, запущенной Минэкономразвития РФ и VK, предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет для таргетированной рекламы.