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Культура и отдых

Программа празднования 200-летия Нижегородской ярмарки открылась иммерсивным шоу

16 июля 2022 10:34  [94] Культура и отдых
фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Программа празднования 200-летия Нижегородской ярмарки открылась иммерсивным шоу 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Театрализованное представление, в котором воссоздана атмосфера настоящего ярмарочного города с его людьми, торговлей и развлечениями, развернулось сразу на девяти локациях Ярмарки (балконе Главного ярмарочного дома, фасаде первого павильона, поворотных пилонах второго павильона, на основной сцене вокруг фонтана, у Шуховской башни, на Ярмарочном колесе, в акватории Оки и на специально установленных для трансляции экранах). Действо объединило основные эпизоды из истории торжища: торговую, чайную, скоморошную, театральную, мечтающую - в XIX веке, авангардную, фронтовую, детскую - в XX веке и современную, цифровую.

"Здесь заключались миллионные сделки, важные для экономики всей России. А ярмарочное купечество оставило после себя великие традиции благотворительности и меценатства, которые сегодня возрождаются. Сейчас Нижегородская ярмарка входит в топ-5 ведущих выставочных центров России", - подчеркнул значение Ярмарки губернатор Глеб Никитин.

Также он обратил внимание, что за последнее время площадка заметно преобразилась: возведен второй выставочный павильон, проводится капитальный ремонт главного павильона, завершено благоустройство территории.

Подготовка к шоу длилась более четырех месяцев.

"Постарались максимально рассказать об истории Ярмарки, придумать метафоры. А площадное искусство — особый жанр, поэтому важно было сделать шоу еще и интерактивным. Хочу подчеркнуть, что после работы на гала-шоу 800-летия у нас сформировалась единая команда с танцевальными и разножанровыми коллективами Нижнего Новгорода, поэтому 90% артистов, которые заняты на шоу 200-летия Ярмарки, — нижегородцы", — рассказал режиссёр-постановщик иммерсивного шоу-открытия Илья Авербух.

В шоу-открытии приняли участие певец и композитор Петр Налич, хитмейкеры Going Deeper, Аделия Загребина, участник шоу "Голос" Роман Графов, Заслуженный артист России Сергей Блохин, исполнительница романсов Майя Балашова, Нижегородский губернский оркестр, солист Нижегородского театра оперы и балета Виктор Ряузов, нижегородский музыкант Андрей Покровский, этническая исполнительница Евгения Рябцева и другие.

"События, которые сегодня проходят на Ярмарке, в том числе иммерсивное шоу, позволяют взглянуть на неё по-новому. Отличное время, чтобы выставочный комплекс и общественное пространство под историческим названием "Нижегородская ярмарка" укрепил статус центра локального и делового туризма", – отметила директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.
Напомним, что повтор иммерсивного шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки состоится 16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

СПРАВКА
В 1817 году Ярмарка была перенесена от стен Макарьевского монастыря (где находилась с 1641 года) в Нижний Новгород и стала называться Нижегородской. В 1822 году Ярмарка окончательно укоренилась в Нижнем Новгороде, превратившись в целостный крупный торговый комплекс с Главным ярмарочным домом, построенным по проекту Августина Бетанкура и Огюста Монферрана, Староярмарочным собором, каналами, пристанями и складами.

Здание в стиле классицизма простояло 60 лет, но ежегодные разливы рек и половодья повредили фундамент, поэтому в 1890 году был возведен новый пассаж, на то время крупнейший в России. Так Нижний Новгород благодаря своей Ярмарке приобрел мировую известность и звание "кармана России" – центра торговли и купечества.

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Теги:
Юбилеи и праздники Ярмарка
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