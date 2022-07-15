Безработные нижегородцы получат консультации по трудоустройству в Урене, Ардатове и Дзержинске Общество

НИА "Нижний Новгород"

Управление по труду и занятости Нижегородской области сообщило о проведении профориентационных мероприятий в трех районах региона с 19 по 21 июля.

Согласно информации, 19 июля профориентационное мероприятие с 10 до 12 часов пройдет в уренском центре занятости. 20 июля безработные граждане с 10 до 12 часов смогут получить консультации в Ардатовском ЦЗН, а 21 июля с 11 до 12 часов аналогичное мероприятие пройдет в городском округе город Дзержинск.

Обсуждения вопросов трудоустройства и профессионального развития пройдут с участием психолога. Специалист поможет определить уровень притязаний соискателя и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Ранее сообщалось, что около 9 тысяч человек находятся в режиме неполной занятости и простое в Нижнем Новгороде.