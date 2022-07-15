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Анонсы событий дня для СМИ на 18 июля 2022 года
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Происшествия

Два человека погибли в результате столкновения двух мотоциклов на Бору

18 июля 2022 12:07  [88] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Смертельная авария с участием двух мотоциклов произошла 17 июля на автодороге между селом Линда и деревней Остреево в Борском районе. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП случилось в 11:30. 40-летний водитель мотоцикла Virago при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Racer.

В результате аварии погибли оба мотоциклиста - мужчины 40 и 39 лет. 33-летний пассажир одного из транспортных средств был госпитализирован с сотрясением головного мозга, травмами головы и многочисленными ссадинами.

Ранее сообщалось, что два ребенка попали под колёса пьяного автомобилиста на Бору, один из мальчиков погиб. Виновника ДТП задержали.

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Теги:
Авария Борский г.о. ДТП
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