Два человека погибли в результате столкновения двух мотоциклов на Бору Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Смертельная авария с участием двух мотоциклов произошла 17 июля на автодороге между селом Линда и деревней Остреево в Борском районе. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП случилось в 11:30. 40-летний водитель мотоцикла Virago при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Racer.

В результате аварии погибли оба мотоциклиста - мужчины 40 и 39 лет. 33-летний пассажир одного из транспортных средств был госпитализирован с сотрясением головного мозга, травмами головы и многочисленными ссадинами.

Ранее сообщалось, что два ребенка попали под колёса пьяного автомобилиста на Бору, один из мальчиков погиб. Виновника ДТП задержали.