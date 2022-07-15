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Нижегородка Мария Муравьева победила в молодежном направлении конкурса "Мастера гостеприимства". Об этом сообщили организаторы конкурса - АНО "Россия - страна возможностей".
Согласно информации, финал одного из четырех направлений конкурса "Мастера гостеприимства – "Будущее туризма»"- прошел в Иркутске с 14 по 16 июля. Победителями стали 20 участников из 16 регионов страны.
Победителем от Нижегородской области стала Мария Муравьева - студентка 4-го курса факультета международной журналистики МГИМО.
"Мастера гостеприимства" – это сообщество увлеченных людей, готовых благодаря своим предложениям и действиям менять мир к лучшему. Мне конкурс дал идеи личного и профессионального развития, он повысил желание двигаться к новым смелым целям", – отметила Мария Муравьева.
Проект девушки называется "Нижегородская баллада" и представляет собой маршрут-квест по французским местам в Нижнем Новгороде, который предполагает пешеходную самостоятельную экскурсию по Нижнему с использованием кросс-медийной платформы WeGoTrip. Проект направлен на раскрытие города с международной стороны: демонстрация исторических, культурных и экономических связей с Францией.
На реализацию своей идеи Мария Муравьева получила грант в 117 тысяч рублей.
Напомним, что в 2021 году в конкурсе победу одержали три участника из Нижегородской области: Екатерина Крюнас из Городца, Алексей Гроза из села Владимирское и Мария Хохлова из Нижнего Новгорода. Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде.
СПРАВКА:
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.
Участниками "Мастеров гостеприимства" могут стать работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий, желающие попробовать себя в этом профессиональном направлении.
Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Молодежное направление конкурса – "Мастера гостеприимства. Студенты" - реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.
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