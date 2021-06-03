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Общество

Три туристических проекта нижегородцев признаны лучшими на конкурсе "Мастера гостеприимства"

11 июня 2021 11:13  [80] Общество

Фото: организаторы конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три туристических проекта жителей Нижегородской области признаны лучшими на конкурсе "Мастера гостеприимства". Об этом сообщают организаторы.

Финал всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства" проходил на Нижегородской ярмарке 9-10 июня 2021 года. На протяжении двух дней финала участники защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы. 

Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Среди них оказалось трое нижегородцев: Алексей Гроза из села Владимирское Нижегородской области, Екатерина Крюнас из Городца и Мария Хохлова из Нижнего Новгорода. 

Алексей Гроза представлял на конкурсе туристический кластер "Воскресенское Поветлужье", целью которого является увеличение туристического потока на территорию Воскресенского района Нижегородской области. 

Екатерина Крюнас - проект интерактивного мультимедиа-комплекса с использованием подлинных уникальных музейных предметов, посвященного Александру Невскому.

Мария Хохлова - проект единого ски-пасса для горнолыжных курортов России под названием SKIIP. Приложение позволит купить билет на канатные дороги на любом горнолыжном курорте-партнере через удобное мобильное приложение. Автор проекта уверена, что  это увеличит туристический поток на горнолыжные курорты и значительно сократит очереди в кассы. 

Они получат шанс реализовать свой проект. Их наставниками в этом деле выступят именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. 

В ходе торжественной церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что для Нижнего Новгорода особенно важно принимать финал конкурса в юбилейный для города год.

"Финал конкурса был полезен и для участников, и для региона. Мы получили внимание к Нижегородской области со стороны самых ярких представителей туриндустрии. Именно эти люди формируют туристическую повестку в своих регионах. Надеюсь, Нижний Новгород вдохновил их на то, чтобы рассмотреть это направление для развития своего дела", - сказал он. 

По  словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, финал конкурса "Мастера гостеприимства" стал одним из самых ярких событий этого года в сфере развития туризма. 

"Город готов использовать лучшие практики, представленные на конкурсе, а также делиться своими", - заявил Юрий Шалабаев. 

Он пригласил всех финалистов конкурса "Мастера гостеприимства" вернуться в Нижний Новгород.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова также заявила, что ведомство уже готово оказать поддержку в реализации некоторых проектов.

"Сегодня уникальный момент. В нашей стране впервые формируется новая масштабная отрасль экономики – "Туризм и индустрия гостеприимства", и я прекрасно понимаю, что без людей, без человеческого капитала нам эту отрасль не поднять. Именно люди самых разных профессий в отрасли двигают ее вперед. Я благодарна конкурсу, этому замечательному проекту, который помогает нам найти ярких, креативных и очень неравнодушных людей, готовых делать путешествия по стране яркими, суперинтересными и так творчески открывать Россию по-новому", - сказала Зарина Догузова.

В рамках финального этапа конкурса прошли образовательные сессии с победителями первого сезона конкурса, круглые столы, форсайт-сессии и мастер-классы по развитию событийного туризма, маркетингу территорий и другим темам с ведущими экспертами туриндустрии.

Кроме того, одним из событиев финала стал fashion-показ костюмов российских народов. Шоу организовали финалисты конкурса Алена Немчинова, Андрей Каширин из Ханты-Мансийска и Андрей Тельтевский из Новороссийска. В шоу приняли участие около 20 организаторов и более 80 моделей, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Новгорода и области. 

Напомним, в финале конкурса "Мастера гостеприимства" в этом году участвовали шесть нижегородцев. Финальному этапу предшествовали шесть очных полуфиналов: в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми, а также онлайн-полуфинал.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

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Теги:
Конкурсы Нижегородская ярмарка Туризм
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