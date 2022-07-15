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Общество

Сотрудники нижегородского ГИБДД проведут акцию "Злостный должник" 19-27 июля

18 июля 2022 15:22  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники нижегородского ГИБДД проведут акцию "Злостный должник" 19-27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, акция проводятся в целях погашения задолженностей по оплате штрафов за нарушение ПДД, а также повышения уровня транспортной дисциплины в Нижнем Новгороде.

Отрабатывать злостных неплательщиков сотрудники ГИБДД будут совместно с представителями службы судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что неуплата штрафа в течение 60 суток с момента его вступления в законную силу влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. Для злостных неплательщиков предусмотрен административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.  

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские провели рейд против стритрейсеров.

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Теги:
Автомобили ГИБДД
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