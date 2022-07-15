Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 19 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
18 июля 2022 17:53  [73] Почти 32 млн рублей в виде федеральных грантов получили десять нижегодских инновационных проектов
18 июля 2022 14:47  [124] Банк "Открытие" запустил новую премиальную карту Mir Supreme с бесплатным обслуживанием
18 июля 2022 14:12  [131] ПСБ внедрил голосовое взаимодействие бизнес-ассистента с клиентами
18 июля 2022 13:22  [123] ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП
18 июля 2022 11:14  [152] Единый день приёмов по вопросам защиты прав предпринимателей состоится в Нижегородской области 19 июля
15 июля 2022 15:11  [383] Семинар по участию в закупочных процедурах проведут для нижегородских предпринимателей 28 июля
15 июля 2022 15:05  [303] Банк "Открытие" улучшил условия "Ипотеки по двум документам"
15 июля 2022 13:54  [294] Клиенты банка "Открытие" удлинили сроки вкладов
15 июля 2022 11:42  [320] ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам
14 июля 2022 17:19  [411] Банк "Открытие" выставил на торги просроченную задолженность МСБ шестилетней давности на 5,2 млрд рублей
Бизнес

Почти 32 млн рублей в виде федеральных грантов получили десять нижегодских инновационных проектов

18 июля 2022 17:53  [73] Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Авторы десяти нижегородских инновационных проектов по программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) получили федеральную грантовую поддержку в объеме около 32 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области. 

Программы фонда охватывают все стадии реализации инновационного проекта – от идеи до продвижения уже готового продукта. С начала 2022 года региональные инноваторы привлекли уже более 193 млн рублей грантовых средств по различным программам фонда. По разным программам ФСИ конкурсы проводятся несколько раз в год.

"Программы Фонда содействия инновациям дают возможность нижегородским компаниям задействовать дополнительные источники финансирования для развития новых технологий. Причем это могут быть как довольно крупные суммы на проекты развития, так и поддержка инновационных разработок на стадии идеи. Так, недавно фонд запустил новую программу "Студенческий стартап", благодаря которой учащиеся вузов могут получить до миллиона рублей на свои разработки. Это может быть новый товар, изделие, технология или услуга на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований с потенциалом коммерциализации. Новое направление поддержки поможет сделать вузы стартовой площадкой для молодежного бизнеса", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"Ряд нижегородских команд получил гранты на реализацию проектов именно в сфере цифровых технологий. Это не удивительно, ведь Нижегородская область считается одним из центров ИТ-индустрии России. Здесь находится одна из самых сильных ИТ-школ страны, много лет сфера активно поддерживается на региональном уровне. Участие в подобных программах – это возможность реализовать или масштабировать свой продукт, стартап либо бизнес", - отметил директор АНО "Центр ИИ "Горький" Евгений Федосеев.

Как пояснил региональный представитель Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев, сейчас продолжается прием заявок по различным открытым конкурсным программам.

"На сегодняшний день в фонде открыто шесть конкурсов, принять в них участие могут нижегородские инновационные компании на любой стадии развития. Технопарк "Анкудиновка" как региональное представительство Фонда содействия инновациям в Нижегородской области оказывает консультационную поддержку, помогая определиться с наиболее подходящим под стадию развития компании конкурсом, а также содействует в подготовке заявки и необходимого пакета документов", - отметилТимур Радаев. 

Ранее сообщалось, что более 50 нижегородских предприятий приняли участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2022".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph