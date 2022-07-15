Почти 32 млн рублей в виде федеральных грантов получили десять нижегодских инновационных проектов Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Авторы десяти нижегородских инновационных проектов по программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) получили федеральную грантовую поддержку в объеме около 32 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

Программы фонда охватывают все стадии реализации инновационного проекта – от идеи до продвижения уже готового продукта. С начала 2022 года региональные инноваторы привлекли уже более 193 млн рублей грантовых средств по различным программам фонда. По разным программам ФСИ конкурсы проводятся несколько раз в год.

"Программы Фонда содействия инновациям дают возможность нижегородским компаниям задействовать дополнительные источники финансирования для развития новых технологий. Причем это могут быть как довольно крупные суммы на проекты развития, так и поддержка инновационных разработок на стадии идеи. Так, недавно фонд запустил новую программу "Студенческий стартап", благодаря которой учащиеся вузов могут получить до миллиона рублей на свои разработки. Это может быть новый товар, изделие, технология или услуга на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований с потенциалом коммерциализации. Новое направление поддержки поможет сделать вузы стартовой площадкой для молодежного бизнеса", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"Ряд нижегородских команд получил гранты на реализацию проектов именно в сфере цифровых технологий. Это не удивительно, ведь Нижегородская область считается одним из центров ИТ-индустрии России. Здесь находится одна из самых сильных ИТ-школ страны, много лет сфера активно поддерживается на региональном уровне. Участие в подобных программах – это возможность реализовать или масштабировать свой продукт, стартап либо бизнес", - отметил директор АНО "Центр ИИ "Горький" Евгений Федосеев.

Как пояснил региональный представитель Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев, сейчас продолжается прием заявок по различным открытым конкурсным программам.

"На сегодняшний день в фонде открыто шесть конкурсов, принять в них участие могут нижегородские инновационные компании на любой стадии развития. Технопарк "Анкудиновка" как региональное представительство Фонда содействия инновациям в Нижегородской области оказывает консультационную поддержку, помогая определиться с наиболее подходящим под стадию развития компании конкурсом, а также содействует в подготовке заявки и необходимого пакета документов", - отметилТимур Радаев.

Ранее сообщалось, что более 50 нижегородских предприятий приняли участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2022".