Всероссийский проект "Губернаторский лагерь" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области на базе детского центра "Салют" стартовал всероссийский проект "Губернаторский лагерь". Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, первая смена будет посвящена искусству кино.

Участниками смены стали около 700 ребят из 3-4 классов школ Богородского, Тоншаевскго, Сеченовского, Шатковского районов,а таже Московского района Нижнего новгорода.

Глава нижегородского минобра Ольга Петрова рассказала, что проект предполагает создание в регионе единого детского центра по образованию и технологиям. В Нижегородской области проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между МДЦ "Артек", региональным минобром и Нижегородским государственным педагогическим университетом им. Козьмы Минина.

"Здорово, что у нижегородских ребят появляется все больше возможностей для развития своей личности и творчества, формирования своей команды и достижения самых высоких результатов. "Губернаторский лагерь" - это наш большой проект, в рамках которого каждый из вас сможет ознакомиться с традициями «Артека», его песнями, танцевальными массовками, играми, и самое главное – стать частью большой артековской семьи", – сказала Ольга Петрова.

Ректор НГПУ им. Минина Виктор Сдобняков отметил, что студенты вуза проходят педагогическую практику в "Артеке".

"Сейчас же появилась еще одна уникальная возможность для студентов, которые смогут освоить эффективные педагогические технологии на территории Нижегородской области. Это бесценный опыт для будущего педагога. Кроме того, мы планируем использовать технологии "Артека" в лагере Мининского университета", - подчеркнул Виктор Сдобняков.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники смогут поучаствовать в бесплатном летнем онлайн-лагере.