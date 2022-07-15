Ливневки в текущем году отремонтируют на четырех улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ливневки в текущем году отремонтируют на четырех улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, в 2022 году ливневки отремонтируют на Южном шоссе, улицах Академика Сахарова, Коминтерна - возле домов № 244 и 172 - и на Нижне-Волжской набережной.

Также сети ливневой канализации прочистят на Звездинке, улице Советской - возле дома № 18Б, Коминтерна - от дома № 176 до № 172, Васнецова - от дома № 18 до улицы Переходникова - и на площади Советской.

Кроме того, райадминистрации проведут очистку дождеприемных колодцев и отводных лотков.

Так, 300 метров коллектора очистят у детского сада № 226 на Звездинке и пяти колодцев на территории Нижне-Волжской набережной.

В Приокском районе ливневки будут очищаться по мере необходимости.

В Канавинском районе очистка пройдет на улицах Кузбасской, Григорьева, Совнаркомовской, Бетанкура и Волжской набережной. Также ремонт уже прошел в колодцах на улицах Кузбасской, дом №2, Генерала Зимина, дом №41 и на перекрестке улиц Журова — Менделеева.

В Московском районе планируется почистить почти 300 дождеприемных колодцев. 26 из них находятся вдоль Московского шоссе от к/т "Москва" до авторынка, 44 — на Сормовском шоссе, 18 — в Бурнаковском проезде, еще 6 - на улице Куйбышева.

В Сормовском районе будут очищены 120 дождеприемных колодцев, в том числе на ул.Коминтерна, Культуры и Юбилейном бульваре.

В Ленинском районе в перечне для очистки более 500 колодцев. Работы пройдут на улицах Новикова-Прибоя, Переходникова, Космонавта Комарова, Адмирала Макарова и Молитовской, а также на проспекте Ленина, бульваре Заречный и проезде Восточный.

Ранее сообщалось, что менее 50% территории Нижнего Новгорода обеспечены ливневой канализацией.

Также напомним, что около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде.