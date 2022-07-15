Нижегородский Росприроднадзор напомнил о штрафах за парковку на пляжах

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Управление Росприроднадзора по Нижегородской области с началом летнего сезона отмечает рост числа случаев нарушения Водного кодекса со стороны отдыхающих на берегах водоёмов.
Как пояснили в ведомстве, речь идёт об автомобилистах, которые забывают или не знают о существующих природоохранных требованиях и подъезжают вплотную к береговой полосе. Согласно действующему законодательству, движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон запрещены.
Только за последние дни Росприроднадзор привлёк к административной ответственности за данное правонарушение 11 физических и юридических лиц. В соответствии со ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта) размер штрафа для граждан составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 400 тысяч рублей.
Причём нарушения фиксируются как инспекторами надзорного ведомства, так и сотрудниками полиции.
В Росприроднадзоре напомнили, что водоохранная зона для озёр составляет 50 метров от границы водоёма, для рек - от 50 до 200 метров (в зависимости от протяжённости водного объекта). В частности, для Волги ширина водоохранной зоны и ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 метров.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил в шести озёрах Нижнего Новгорода несоответствие нормам микробиологических показателей воды.
Напомним, депутаты Думы Нижнего Новгорода предложили разработать маршруты общественного транспорта до пляжей и зон отдыха.
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