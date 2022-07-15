Опубликована программа нижегородского музыкального фестиваля "Столица закатов" на 22-24 июля Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Опубликована программа нижегородского музыкального фестиваля "Столица закатов" на 22-24 июля. Об этом сообщает АНО "Центр 800".

Уличные музыканты с пятницы по воскресенье выступят на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной в рамках "Столица закатов. Соло на закате". Отметим, что выступления могут быть отменены из-за погодных условий.

Так, в пятницу, 22 июля, на Нижневолжской набережной с 20:00 до 21:00 композитор группы "Ветер Фанга" Юрий Павлов сыграет на необычном инструменте – ханге, а на Стрелке в это же время выступит певица Екатерина Казакова.

23 июля с 20:00 до 21:00 выступления пройдут на набережной Федоровского (скрипачка и вокалистка Евгения Акназарова), Нижневолжской набережной (Надежда Айна сыграет на электроарфе) и Стрелке (скрипачка Мария Латухина).

В Александровском саду на сцене "Ракушка" 23 июля выступит певица и композитор Тося Чайкина, треки которой звучат в фильмах и сериалах: например, главный саундтрек к одноименному сериалу "Беспринципные". Вход на мероприятие платный, билеты можно приобрести по ссылке.

Также в субботу с 15:00 до 22:00 в сквере Свердлова состоится SALUT НАУКА в рамках программы "Столица закатов. Искра". Гостей мероприятия ждут мастер-классы, DJ-сеты, лекции, тренировка, а также BRAVOMARKET, где можно будет приобрести украшения, свечи и предметы и элементы декора. Вход свободный. Лекторий с 15:00 до 18:00 по предварительной регистрации.

24 июля в Амфитеатре Нижневолжской набережной с 18:00 до 22:00 пройдет танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio. С 20:00 до 21:00 на площади Сенной выступит DJ Рождэна, а в это же время на набережной Федоровского - саксофонистка София Jazz.

А в "Ракушке" в воскресенье,в 18:00 состоится концерт в рамках фестиваля "Школа славы", посвященного 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Дирижер и солист - Заслуженный артист России, доцент Московского института музыки им. А. Шнитке Сергей Словачевский. Вход на концерт - по предварительной регистрации, количество мест ограничено с учетом вместимости площадки.

Напомним также, что фестиваль классических автомобилей "Горький классик" проходит на Нижегородской ярмарке до 24 июля.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке. Также все мероприятия можно увидеть на специальной интерактивной карте.

Ранее сообщалось, что Нижегородский оперный театр откроет 88-й сезон постановкой Большого театра "Пиковая дама".