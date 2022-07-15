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Общество

Около 30 "умных светофоров" установят до конца 2022 года в Нижнем Новгороде

21 июля 2022 12:25  [222] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству нижегородского Заксобрания 21 июля обсудил вопросы внедрения интеллектуальных транспортных систем в нижегородской агломерации.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, планируется организовать единую платформу управления, которая объединит региональную навигационно-информационную систему (РНИС), автоматизированные системы диспетчерского управления общественным транспортом и информирования пассажиров, аппаратно-программные комплексы "Безопасный город" и ГИС "Титул-2005".

Общий объем финансирования проекта из федерального бюджета за период 2021-2024 г. составит более 988 млн. рублей.

В 2022 году различные режимы управления планируется протестировать на 6 уже установленных "умных светофорах", запланирована модернизация еще 30 таких объектов.  

"Интеллектуальная транспортная система позволит сократить время в пути для общественного транспорта, настроить управление светофорными объектами, обеспечить доступ к системе видеонаблюдения для выявления и предотвращения ДТП, а также чрезвычайных ситуаций. Кроме того, по оценкам экспертов, прогнозируется увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на 20%", - подчеркнул председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что четыре автобусных маршрута в Приокском районе будут изменены по просьбам жителей.

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Теги:
Законодательное собрание Транспорт
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