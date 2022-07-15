Четыре автобусных маршрута в Приокском районе будут изменены по просьбам жителей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре автобусных маршрута в Приокском районе будут изменены по просьбам жителей. Об этом рассказали представители ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" и АО "Институт "Стройпроект" на встрече с жителями Приокского района.

Согласно информации, на данный момент в Приокском районе насчитывается 30 автобусных, два трамвайных и два троллейбусных маршрута. Также достпуны 2 маршрута городских электричек.

Как рассказал директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, уже в этом году в маршрутную сеть Приокского района будут внесены следующие изменения:

- появится новый автобусный маршрут №А-36 "Площадь Горького - поселок Ближнее Константиново", что улучшит транспортную связь улицы Горной, ЖК "Зенит-2" и Суриковского микрорайона с центральной частью города и создаст дополнительные транспортные связи жилых районов с поликлиникой №50 на ул. Горной;

- участок маршрута №А-1 будет перенесен с Олимпийского проспекта на улицу Нижегородскую в ЖК "Окский берег" (только в обратном направлении) для сокращения расстояния пешего пути до школы №88;

- маршрут А-15 будет продлен до ЖК "Окский берег" и до станции Петряевка;

- участок маршрута №А-63 "Микрорайон Юг – улица Бориса Корнилова" будет перенесен с ул. Горной на ул. 40 лет Октября, в связи с тем, что жители улиц 40 лет Октября и Шатковской указывали на отдаленность общественного транспорта, а кроме того, ул. 40 лет Октября более приспособлена для движения автобусов большого класса;

- маршрут А-62 "Улица Усилова - автовокзал Щербинки" будет продлен до ул. Деловой для улучшения транспортной связи ул. Родионова с ул. Бекетова, дополнительной связи Приокского района с онкоцентром.

Также Артем Бафанов отметил, что некоторые претензии по невыполнению расписания связаны с тяжелым экономическим положением перевозчиков, так как в последний раз тарифы изменялись пять лет назад и за это время все, от чего зависит работа общественного транспорта, выросло в цене

"У перевозчиков простаивает подвижной состав из-за того, что на нем некому ездить. Эту проблему нам придется решать уже в самое ближайшее время", - подчеркнул руководитель Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

Напомним, что новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет введена в августе-сентябре 2022 года. Также уже работает "горячая линия" по ее работе.