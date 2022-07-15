Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 22 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2022 19:08  [333] Участок Нижневолжской набережной закроют для транспорта до 25 июля
21 июля 2022 18:11  [224] Парки и скверы Нижнего Новгорода обработают от клещей 22-26 июля
21 июля 2022 17:48  [281] Прием заявок на участие в конкурсе "Мисс Нижний Новгород-2022" начался 21 июля
21 июля 2022 17:35  [318] Верхне-Печёрскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют до 1 октября
21 июля 2022 17:23  [156] "Волонтеры Победы" благоустроят 40 дворов Нижнего Новгорода в 2022 году
21 июля 2022 17:00  [186] Более 200 млн рублей заплатили нижегородские предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году
21 июля 2022 16:54  [177] ЛУКОЙЛ помогает медицинским учреждениям
21 июля 2022 16:32  [155] Почти 500 образовательных учреждений Нижнего Новгорода отремонтируют к началу учебного года
21 июля 2022 16:22  [248] Дума Нижнего Новгорода одобрила бесплатное питание для детей из ДНР и ЛНР
21 июля 2022 16:12  [158] Бешенство у домашней собаки выявили в Дальнеконстантиновском районе
Общество

Четыре автобусных маршрута в Приокском районе будут изменены по просьбам жителей

20 июля 2022 19:15  [648] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре автобусных маршрута в Приокском районе будут изменены по просьбам жителей. Об этом рассказали представители ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" и АО "Институт "Стройпроект" на встрече с жителями Приокского района.

Согласно информации, на данный момент в Приокском районе насчитывается 30 автобусных, два трамвайных и два троллейбусных маршрута. Также достпуны 2 маршрута городских электричек. 

Как рассказал директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, уже в этом году в маршрутную сеть Приокского района будут внесены следующие изменения:

- появится новый автобусный маршрут №А-36 "Площадь Горького - поселок Ближнее Константиново", что улучшит транспортную связь улицы Горной, ЖК "Зенит-2" и Суриковского микрорайона с центральной частью города и создаст дополнительные транспортные связи жилых районов с поликлиникой №50 на ул. Горной;

- участок маршрута №А-1 будет перенесен с Олимпийского проспекта на улицу Нижегородскую в ЖК "Окский берег" (только в обратном направлении) для сокращения расстояния пешего пути до школы №88;

- маршрут А-15 будет продлен до ЖК "Окский берег" и до станции Петряевка;

- участок маршрута №А-63 "Микрорайон Юг – улица Бориса Корнилова" будет перенесен с ул. Горной на ул. 40 лет Октября, в связи с тем, что жители улиц 40 лет Октября и Шатковской указывали на отдаленность общественного транспорта, а кроме того, ул. 40 лет Октября более приспособлена для движения автобусов большого класса;

- маршрут А-62 "Улица Усилова - автовокзал Щербинки" будет продлен до ул. Деловой для улучшения транспортной связи ул. Родионова с ул. Бекетова, дополнительной связи Приокского района с онкоцентром.

Также Артем Бафанов отметил, что некоторые претензии по невыполнению расписания связаны с тяжелым экономическим положением перевозчиков, так как в последний раз тарифы изменялись пять лет назад и за это время все, от чего зависит работа общественного транспорта, выросло в цене

"У перевозчиков простаивает подвижной состав из-за того, что на нем некому ездить. Эту проблему нам придется решать уже в самое ближайшее время", - подчеркнул руководитель Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

Напомним, что новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет введена в августе-сентябре 2022 года. Также уже работает "горячая линия" по ее работе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph