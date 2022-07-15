Почти 500 образовательных учреждений Нижнего Новгорода отремонтируют к началу учебного года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 500 образовательных учреждений Нижнего Новгорода отремонтируют к началу учебного года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время инспекции хода работ в школах и детсадах.

Согласно информации, всего в работе 483 объекта, а 126 - уже принято.

Так, в детском саду №З0 ремонт планируется завершить к 15 августа. Здесь будет сделан капремонт кровли, косметический ремонт в трех группах, а в двух заменили электропроводку и напольные покрытие. Также приведут в порядок лестницы.

В здании школы №46, которому уже больше 50 лет, Юрий Шалабаев отметил разрушенное крыльцо.

Как рассказал директор школы Артем Давыденко, к 8 августа будут отремонтированы лестницы и восстановлено крыльцо. Также проводится ремонт в двух классах, спортзале, уже заменены окна.

По словам мэра, в этом году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из городского бюджета направили почти 1 миллиард рублей.

Кроме того, в этом году отремонтируют 14 учреждений дополнительного образования. В семи из них уже идет капитальный ремонт общей стоимостью более 22 миллионов рублей, а у школ искусств №1 и №14 появятся дополнительные помещения.

Так, в школе искусств №1 после проведения работ количество учеников увеличится с 50 до 150. В новом филиале появятся четыре кабинета, выставочный зал, учительская, подсобные помещения. Строительство планируется закончить в сентябре.

Ранее сообщалось, что школу на 800 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера.