Нижегородский фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет 23 июля Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже традиционный гастрономический фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде на улице Рождественской 23 июля с 12:00 до 23:00.

Как сообщили в АНО "Центр 800", нижегородцев и гостей города ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа. Вход свободный.

Программа на 23 июля:

- SKOBA — детское время: мороженое, машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ-SET / N-DEE (20:00-23:00)

- "БаклаДжан" — угощение настойкой, фотозона с колоритными нарядами кавказских народов, фирменная самса (12:00-23:00)

- Terrapia — угадавшим сорт и страну вина — бутылка в подарок (14:00-20:00)

- Coffee Cake — апероль и спешл-коктейли всего за 295 рублей, шарики - всем детям (17:00-23:00)

- "Безухов" — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса — клубничного и облепихового (16:00)

- "Горьковская пивоварня" — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова (12:00-23:00), конкурс-дегустация летней новинки от пивоварни "SOUR ALE персик—маракуйя" (14:00 и 16:00)

- "Пяткинъ" — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, нижегородское пиво, волжские углы с копчёным лещом (12:00-22:00)

- "Квеври" — открытый бар с летними коктейлями (18:00-23:00), живая музыка на летней веранде (20:00-22:00)

- "Рюмочная на Софроновской" — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки: запеканка, мокруха, варенуха и другие (14:00-23:00)

- "Селедка и кофе" — музыкальное настроение от нижегородских диджеев (16:00-23:00), а также вечеринка фестиваля

- "Бутик крымских вин" — субботняя винная карта из пяти новых вин. Дегустации крымских вин. Вход свободный (16:00, 18:00, 20:00). Мастер-класс по сабражу (17:00, 19:00, 21:00)

- "Луч 368" — музыкальное настроение от DJ Юджин. (20:00–23:00). Всем девушкам комплимент от ресторана — бокал игристого

- "Изи" — выступление молодых, талантливых нижегородских hip-hop-исполнителей ISA, SVEG при участии Yngmaxy с презентацией новых треков, а также фристайл совместно с гостями (19:00-21:00)

- Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое "Лето в разгаре" со вкусом дыни и арбуза (12:00-21:00)

- "Сияй" — DJ-set от резидентов бара DJ Lil’Scratch / DJ Pskor (18:00-23:00)

- Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00), бадминтон и фрисби - в 21:00.

Для посетителей гастрофестиваля будут работать гриль-бар "Горячо", корнеры с едой и напитками: "Будапешт", Rozas, Vins, "Пивзавод", YALE, Vibe Poke, Mukka, "Пельчеби".

Также на улице Рождественской будут установлены фудтраки: "Хот-дожная", Bronx, Best Coffee, RockeTruck, "Чешский трдльник".

Напомним, что во время фестиваля запрещается автомобильное движение, парковка и стоянка транспортных средств по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 16 июля до 05:00 17 июля.

Ранее была опубликована программа нижегородского музыкального фестиваля "Столица закатов" на 22-24 июля.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке. Также все мероприятия можно увидеть на специальной интерактивной карте.

Напомним, что Нижегородский оперный театр откроет 88-й сезон постановкой Большого театра "Пиковая дама".