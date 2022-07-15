Участок Нижневолжской набережной закроют для транспорта до 25 июля Общество

Фото: ЦОДД

Участок Нижневолжской набережной закроют для транспорта до 25 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, запрет на движение транспорта, остановку и стоянку автомобилей на парковках, расположенных слева и справа от памятника "Катер Герой" в районе Чкаловской лестницы на Нижне-Волжской набережной, продлится с 00:01 22 июля до 21:00 25 июля.

Как отметили в департаменте, на подъездах к закрытому участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что Верхне-Печёрскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют до 1 октября.