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Бизнес

Медицинский хаб с роддомом планируют построить по концессии в Выксе

22 июля 2022 11:18  [141] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил возможность заключения концессионного соглашения для создания медицинского хаба в Выксе. Как рассказали в региональном правительстве, в рамках проекта планируется построить клинико-диагностический центр и родильный дом.

Согласно информации, с частной концессионной инициативой выступила компания "Медси-Выкса". Предварительная стоимость объекта оценивается в 3,9 млрд рублей. На возведение хаба отводится 21 месяц.

В пресс-службе правительства добавили, что отдельные условия соглашения находятся в стадии обсуждения.

Как отметил глава Минимущества Сергей Баринов, проект очень важен для региона. Благодаря его реализации выксунцы смогут получать высокотехнологичную помощь в своём районе.

Кроме того, инвестсовет на вчерашнем заседании одобрил ряд заявок на выделение участков для реализации инвестиционных проектов на общую сумму около 3,8 млрд рублей.

Так, земельные участки выделены под строительство в течение трёх лет спортклуба в Московском районе Нижнего Новгорода и цеха по обслуживанию и ремонту уборочной техники в Дзержинске.

Напомним, 21 июля Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на выделение земельного участка для реализации проекта первого в регионе экотехнопарка в Дзержинске.

Кроме того, одобрена заявка на участок под строительство производственно-складского комплекса "Чернореченский" по производству безалкогольных напитков и питьевой воды в Дзержинске. Объём инвестиций в создание комплекса составит 670 млн рублей. Планируется, что в месяц здесь станут выпускать до 4 млн бутылок.

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Теги:
Выкса Здравоохранение Инвестиции
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