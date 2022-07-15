Новая техника поступила в Починковскую ЦРБ в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новая техника поступила в Починковскую ЦРБ в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в больнице установили две системы ультразвуковой диагностики, а также напольный бинокулярный кольпоскоп. Совокупная стоимость аппаратов УЗИ составила 6,7 млн рублей, а на закупку кольпоскопа было выделено 178 тысяч рублей из федерального бюджета.

Также в рамках нацпроекта Починковская ЦРБ получила 9 новых автомобилей "Лада Гранта", которые предназначены для доставки медперсонала и медикаментов в отдаленные населенные пункты, для транспортировки биологических материалов и лабораторных исследований и других регулярных нужд.

Напомним, что медицинские учреждения Нижегородской области до конца года получат 351 новый автомобиль Lada Granta.

Кроме того, в Починковском районе отремонтируют врачебную амбулаторию в селе Василевка. Здесь за 3,2 млн построят новое здание, работы уже начались и будут завершены в следующем году.

А в селе Тагаево уже завершаются работы по ремонту ФАПа, который будет сдан в августе текущего года.

Ранее в Нижнем Новгороде прошло совещание ПФО по вопросам реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Также сообщалось, что более 270 млн рублей направлено на оснащение четырех больниц Нижегородской области новым оборудованием.