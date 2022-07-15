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Общество

Совещание ПФО по вопросам реализации нацпроекта "Здравоохранение" проходит в Нижнем Новгороде

21 июля 2022 14:42  [172] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совещание ПФО по вопросам реализации нацпроекта "Здравоохранение" проходит в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в рамках нацпроекта Нижегородская область получила более 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на капремонт медицинских учреждений. В перечень для модернизации включено 214 объектов - больше всего в России.

Также Давид Мелик-Гусейнов отметил, что бюджет на капремонт также самый большой в стране, за исключением Москвы.

На все задачи нацпроекта в текущем году выделено более 2,9 млрд рублей.

"Но освоить деньги это не самоцель. Важно влиять на показатели смертности, снижая их. Нам удалось за первую половину этого года снизить уровень смертности ниже показателей 2019 года. Изо всех сил надо удержать этот хороший тренд", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Все мероприятия нацпроекта должны быть реализованы до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что почти 60% онкологических заболеваний в Нижегородской области выявляются на ранней стадии, а смертность от новообразований снизилась на 3,3%.

Также напомним, что больничная летальность от инфаркта миокарда в Нижегородской области составляет менее 10%.

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов Здравоохранение Нацпроект
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