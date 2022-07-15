Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 23 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в предстоящую субботу запланировано несколько масштабных общегородских мероприятий, в связи с которыми будут введены ограничения для движения транспорта.

Так, на улице Рождественской пройдёт гастрономический фестиваль. На время подготовки и проведения мероприятия - с 00:01 23 июля до 5:00 24 июля - будет приостановлено движение транспорта на участке от площади Маркина до улицы Широкой, и на участке площади Маркина напротив дома №2.

Припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку. А вот движение трамваев ограничено не будет.

Кроме того, 23 июля состоится несколько мероприятий в Заповедных кварталах. По этой причине с 15:00 до 20:00 будет приостановлено движение транспорта на участке улицы Короленко – от дома №16 до улицы Новой.

Ранее также сообщалось, что участок Нижневолжской набережной возле катера "Герой" закроют для транспорта до 25 июля в связи с чемпионатом X-Waters Volga.

Фото: ЦОДД