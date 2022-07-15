Калифорнийскую щитовку выявили в трех партиях сливы в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Калифорнийскую щитовку выявили в трех партиях сливы в Нижегородской области. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

Согласно информации, в ходе проверки на СВХ "Технопром" в Дзержинске трех партий сливы из Узбекистана и Киргизии общим количеством 46,4 тонн в растениях был выявлен карантинный объект – калифорнийская щитовка.

Согласно данным исследования ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора", щитовка находится в нежизнеспособном состоянии и не представляет опасности для граждан.

В связи с этим выпуск продукции для продажи был разрешен.

Ранее сообщалось, что почти 12 тонн зараженной черешни обнаружено в Дзержинске.