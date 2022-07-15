администрация Нижнего Новгорода
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Департамент туризма и внешних связей создан в администрации Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, работа нового департамента будет направлена на решение задач по созданию необходимых условий развития отрасли и продвижения города на туристической карте России.
Как отметил Юрий Шалабаев, развитие туризма является одной из первоочередных задач, а Нижний Новгород - один из лидеров в стране по востребованности у туристов.
Так, каждый год в городе увеличивается количество туристических маршрутов, что позволяет создавать новые рабочие места, развивать сферу гостеприимства и пополнять городской бюджет.
Изменения в структуру администрации будут рассмотрены на ближайшем заседании городской Думы.
Ранее в администрации Нижнего Новгорода был создан юридический департамент. Его возглавила Татьяна Витушкина.
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