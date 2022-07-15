Департамент туризма и внешних связей создан в администрации Нижнего Новгорода Политика

администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Департамент туризма и внешних связей создан в администрации Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, работа нового департамента будет направлена на решение задач по созданию необходимых условий развития отрасли и продвижения города на туристической карте России.

Как отметил Юрий Шалабаев, развитие туризма является одной из первоочередных задач, а Нижний Новгород - один из лидеров в стране по востребованности у туристов.

Так, каждый год в городе увеличивается количество туристических маршрутов, что позволяет создавать новые рабочие места, развивать сферу гостеприимства и пополнять городской бюджет.

Изменения в структуру администрации будут рассмотрены на ближайшем заседании городской Думы.

Ранее в администрации Нижнего Новгорода был создан юридический департамент. Его возглавила Татьяна Витушкина.