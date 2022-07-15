Комплексная программа строительства Нижегородской области предполагает введение 450 объектов к 2026 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Комплексную программу строительства Нижегородской области на 2022-2026 годы утвердили в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, программа сформирована с учетом финансирования из федерального бюджета по действующим федеральным проектам и прогнозов строительства объектов на 2025-2026 годы.

Так, общий объем финансирования программы составляет 168,1 млрд рублей, их которых 107 млрд рублей будет направлено из областного бюджета, 54,1 млрд рублей из федерального бюджета, 5 млрд рублей прочих источников, а также 2 млрд рублей от местных бюджетов.

Всего в рамках программы планируется ввести 450 объектов, из которых 341 объект построен, а 109 объектов - реконструировано.

Среди социально-значимых объектов планируется ввести 19 детсадов на 3639 мест, 19 школ на 9087 ученических мест, 108 объектов здравоохранения, 28 объектов культуры, 61 объект газификации общей протяженностью 389,1 км, а также 402,377 км автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что микрорайон из 1800 участков для многодетных семей построят на Бору.

Также напомним, что школу на 800 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера.