ЦУР Нижегородской области рассказал блогерам о фейках в соцсетях Общество

Фото: ЦУР Нижегородской области

ЦУР Нижегородской области рассказал блогерам о фейках в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, нижегородский ЦУР 22 июля на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области провел встречу блогеров "ТутPROблог".

Целью встречи стало создание площадки для обучения и обмена опытом между нижегородскими блогерами, помощь в продвижении социально-значимых тем, интересных аудитории соцсетей. В мероприятии приняли участие нижегородские блогеры: Алевтина Батурина, Дарья Велес, Елизавета Бровкина, Елизавета Горюнова, Малика Логинова, Марина Горькова, Никита Духник и София Отарьян.

Заместитель руководителя ЦУР Нижегородской области Татьяна Калегова рассказала блогерам о формировании фейков в соцсетях и способах борьбы с ними. Блогеры, в свою очередь, поделились лучшими практиками продвижения своего бренда и создания интересного контента.

Как отметила Татьяна Калегова, блогеры могут не только развлекать, но транслировать информацию по социально-значимым темам в своих блогах, тем самым информируя жителей области о позитивных изменениях в благоустройстве, а также рассказывать о новых государственных сервисах и о предстоящих мероприятиях.

Напомним, информационно-аналитическая система "Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года.

Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.