Почти 9 млн рублей выделено на ремонт Молитовского моста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 9 млн рублей выделено на ремонт Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, в рамках ремонта будет заменен деформационный шов над опорой моста "1п" на левом берегу реки Ока вблизи Комсомольской площади, установлена новая гидроизоляция на этом участке и верхний слой асфальта. Также подрядчик выполнит устройство водосборного лотка.

На эти цели из городского бюджета выделено 8,9 млн рублей.

Подрядчик на проведение ремонта будет определен 11 августа. Работы должны завершиться до 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Документацию на эти работы планируется разработать к концу текущего года.

Напомним, что в 2016 году Молитовский мост был капитально отремонтирован.