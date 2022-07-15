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Водитель протаранил 5 автомобилей в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 25 июля в 03:45 на улице Баженова неизвестный водитель "ВАЗ-2112" не справился с управлением и врезался в дерево и в 5 припаркованных автомобилей.
В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля "ВАЗ-2112", а водитель скрылся с места происшествия.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность виновника ДТП и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель въехал в здание на улице Рождественской.
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