Водитель протаранил 5 автомобилей в Автозаводском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водитель протаранил 5 автомобилей в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 25 июля в 03:45 на улице Баженова неизвестный водитель "ВАЗ-2112" не справился с управлением и врезался в дерево и в 5 припаркованных автомобилей.

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля "ВАЗ-2112", а водитель скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность виновника ДТП и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель въехал в здание на улице Рождественской.