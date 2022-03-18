Бывший глава Советского района Владимир Исаев предстанет перед судом за взятки Политика

Владимир Исаев Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший глава Советского района Владимир Исаев предстанет перед судом за взятки. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-главы Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева было заведено в августе 2020 года. 1 июня того же года он написал заявление на увольнение.

По версии следствия, в период с июня 2018 по апрель 2020 года обвиняемый получил взятки на общую сумму более чем в 1 млн рублей за обеспечение беспрепятственной работы нестационарных торговых точек.

Свою вину Владимир Исаев не признал.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила для рассмотрения в Советский районный суд Нижнего Новгорода уголовное дело по статьям 290 ч. 5 УК РФ (получение взятки в крупном размере – 3 эпизода) и 290 ч. 3 УК РФ (получение взятки – 4 эпизода).