Председатель ЗСНО Евгений Люлин посетил праздничные мероприятия в Городце Общество

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"



В Городце в День города председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно информации, спикер ЗСНО осмотрел ярмарку предприятий НХП и ремесленников-участников. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие больше 500 мастеров народных художественных промыслов из разных регионов РФ.

"Более 20 лет День города объединен с Всероссийским фестивалем народных художественных промыслов "Мастеров народных братство", что придает празднику еще больший размах, веселье и яркость красок. Фестиваль в Городце стал центром притяжения народных художественных промыслов и ремесел", - отметил Евгений Люлин.

По его словам, ежегодно в городе открываются новые музеи, общественные пространства.

"Город - настоящий хранитель народной старины всероссийского значения. Предстоит решить еще множество вопросов, например, строительство парковок. Мы видим в День города огромное количество машин в Городце. С одной стороны, здорово, что праздник пользуется такой популярностью. С другой, нужно создавать условия для того, чтобы транспорт не мешал людям наслаждаться праздником. Этот и многие другие вопросы будем прорабатывать с тем, чтобы с каждым годом День города Городца радовал гостей новыми яркими красками, замечательными представлениями и прекрасными талантами", − подчеркнул Евгений Люлин.

Напомним, что город Городец в Нижегородской области 23-24 июля отметил свое 870-летие.