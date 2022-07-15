Более 8 млн рублей выделено Перевозу на реализацию проекта "Вам решать!" в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В городском округе Перевозский ведутся работы по реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". В этом году там будет реализовано 4 проекта на сумму более 8 млн рублей, сообщили в областном правительстве.

В частности, в настоящее время проводится ремонт тротуаров по пр. Советскому и на ул. Советской, где будет приведено в порядок более 1,1 км дорожного полотна. Общая стоимость работ составила около 3,7 млн рублей.

Также будут отремонтированы участки дорог по ул. Центральной в посёлке Центральный. На эти цели выделено более 2,2 млн руб.

В рамках проекта уже завершён ремонт уличного водопровода в деревне Медведково на общую сумму 1 млн рублей.

До конца года будет также отремонтирован водопровод на ул. Новой в деревне Чепас, на который выделен также 1 млн рублей.

По словам главы МСУ г.о. Перевозский Натальи Труниной, всего с 2015 года на территории округа реализовано 80 различных проектов на общую сумму более 50 млн рублей: отремонтированы дороги, уличное освещение, системы водоснабжения, благоустроены мемориалы, установлены детские и спортивные площадки.

Напомним, по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год на выбор жителей региона было вынесено 914 инициативных проектов, поступивших на конкурсный отбор. В частности, жители Нижнего Новгорода предложили 84 инициативы.

На реализацию проекта в 2022 году из бюджета Нижегородской области будет выделено 730 млн рублей. Всего в этом году в регионе будет реализовано более 430 инициатив.

СПРАВКА:

Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров (до 1%).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.