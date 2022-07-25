Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде планируется модернизировать Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Здание Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде планируется модернизировать. Об этом заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович на заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам 25 июля.

В настоящее время в Главном ярмарочном доме на ул. Совнаркомовской расположены экспозиции исторического мультимедийного парка "Россия - моя история".

Согласно информации, в текущем состоянии центральное здание Ярмарки не соответствует музейным требованиям, так как летом в нем слишком жарко, а зимой средняя температура достигает +15 градусов, что не позволяет водить на экскурсии школьные группы.

В связи с этим было предложено перенести музей на новую площадку - в Парк Победы, после чего в здании Ярмарки пройдет масштабная реконструкция.

В перспективе, в пассаже будет создано конгрессно-выставочное пространство площадью около 3 тысяч кв. м, около тысячи квадратных метров отойдет под экспозицию об истории Нижегородской ярмарки.

Концепция остальной части Ярмарки будет основана на примере ГУМа. В здании появится ресторан площадью 500 квадратных метров, а также торговые площадки.

Как отметил Олег Беркович, это будут не ларьки, а "хорошие магазины".

Ранее сообщалось, что количество торговых киосков в Нижегородском кремле увеличат вдвое.