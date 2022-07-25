Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 27 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2022 17:05  [64] Библиотека имени Н.А. Добролюбова превратится в современное пространство для молодёжи
26 июля 2022 16:51  [103] Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде планируется модернизировать
26 июля 2022 16:35  [104] Олег Беркович рассказал о планах строительства музея в Парке Победы в Нижнем Новгороде
26 июля 2022 15:22  [119] Полив зеленых насаждений и дорог усилили в Нижнем Новгороде в связи с жаркой погодой
26 июля 2022 14:52  [148] Лагерь для детей с расстройствами аутистического спектра открылся в Нижнем Новгороде
26 июля 2022 14:40  [133] Арзамасский полицейский спас тонувшего мальчика
26 июля 2022 14:10  [131] Нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали за разлив стоков в Гидроторфе
26 июля 2022 13:58  [147] Восемь брошенных автомобилей эвакуировали в Канавинском районе с начала года
26 июля 2022 13:16  [143] Новая система оповещения населения появится в Арзамасе
26 июля 2022 12:55  [142] Значительное снижение вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области
Общество

Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде планируется модернизировать

26 июля 2022 16:51  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Здание Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде планируется модернизировать. Об этом заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович на заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам 25 июля.

В настоящее время в Главном ярмарочном доме на ул. Совнаркомовской расположены экспозиции исторического мультимедийного парка "Россия - моя история".

Согласно информации, в текущем состоянии центральное здание Ярмарки не соответствует музейным требованиям, так как летом в нем слишком жарко, а зимой средняя температура достигает +15 градусов, что не позволяет водить на экскурсии школьные группы.

В связи с этим было предложено перенести музей на новую площадку - в Парк Победы, после чего в здании Ярмарки пройдет масштабная реконструкция.

В перспективе, в пассаже будет создано конгрессно-выставочное пространство площадью около 3 тысяч кв. м, около тысячи квадратных метров отойдет под экспозицию об истории Нижегородской ярмарки.

Концепция остальной части Ярмарки будет основана на примере ГУМа. В здании появится ресторан площадью 500 квадратных метров, а также торговые площадки.

Как отметил Олег Беркович, это будут не ларьки, а "хорошие магазины".

Ранее сообщалось, что количество торговых киосков в Нижегородском кремле увеличат вдвое.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция Ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph